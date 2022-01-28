Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, проиндексированную пенсию начнут выплачивать с 1 февраля 2022 года. При этом пенсионеры получат также компенсацию к январской пенсии, которая уже была проиндексирована на 5,9% с начала года.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки об индексации пенсий выше уровня инфляции, напоминает «Свободная пресса». После этого документ был одобрен Советом Федерации.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что после индексации на 8,6% пенсия неработающих пенсионеров в среднем увеличится на 1 400 рублей.

