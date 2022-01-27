«Спасти от вымирания»: Ипотека на вторичку может защитить деревни от городов-миллионников
Строительство нового жилья сосредоточено в мегаполисах, и это большая проблема для российских регионов, сказал НСН Олег Стволинский.
Распространение льготной ипотеки на вторичное жилье в маленьких городах может спасти их от отъезда молодежи, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель российского офиса британского агентства недвижимости Real Estate Worldwide Олег Стволинский.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой расширить льготную ипотеку на вторичное жилье в городах и поселках, где нет новостроек. По данным «Известий», это предложение премьеру поддержали представители бизнеса и эксперты общественного совета при Минстрое.
«Инициатива в любом случае похвальная и полезная, так как есть проблема с приобретением жилья во многих городах России. Если строительство не ведется, то деваться некуда – людям необходимо либо иметь возможность купить жилье на вторичном рынке в этом городе, либо куда-то уезжать. Это касается, прежде всего, молодых семей и молодых специалистов, - поколения, которое становится платежеспособным», - сказал Стволинский.
По его словам, льготная ипотека поможет спасти какие-то города от «вымирания», но полностью проблему с отъездом молодежи не решит.
«Эта инициатива может предотвратить «вымирание» по ряду городов, где есть работа, но, конечно, глобально это проблему не решит, пока не будет возобновлена работа промышленности и сельского хозяйства на всех проблемных территориях, чтобы люди перестали уезжать, началась стройка и экономика двигалась вперед», - пояснил глава агентства недвижимости.
Стволинский также назвал «большой проблемой» перекос строительства в сторону городов-миллионников.
«В регионах объемы строительства существенно меньше, чем в городах-миллионниках. Это объясняется тем, что крупные домостроительные комбинаты были приватизированы большими промышленными группами, а им выгоднее реализовывать объекты недвижимости в крупных городах, где выше спрос. Поэтому в регионах часто бывает строительство на землях садовых товариществ и прочие незаконные вещи, которые потом очень трудно «упаковать» в ипотеку. Строительство сосредоточено в городах-миллионниках, и это большая проблема», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев говорил НСН, что для жителей Москвы ипотека в ближайшее время будет оставаться малодоступным продуктом. Это связано с ростом цен и большими ставками по ипотеке.
Со своей стороны, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с «Радиоточкой НСН» раскритиковала предложение разрешить россиянам досрочно использовать будущую пенсию на покупку жилья. Ссылаясь на опыт Казахстана, она предупредила, что в этом случае люди могут остаться с квартирами, но без денег, и им придется «побираться на помойках».
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