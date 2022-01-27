«Спасти от вымирания»: Ипотека на вторичку может защитить деревни от городов-миллионников

Распространение льготной ипотеки на вторичное жилье в маленьких городах может спасти их от отъезда молодежи, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель российского офиса британского агентства недвижимости Real Estate Worldwide Олег Стволинский.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой расширить льготную ипотеку на вторичное жилье в городах и поселках, где нет новостроек. По данным «Известий», это предложение премьеру поддержали представители бизнеса и эксперты общественного совета при Минстрое.