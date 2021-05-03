Вирусолог рекомендует россиянам не рваться в Европу

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с НСН выразила надежду, на то, что после решения ЕК Европа откроет границы для российских туристов раньше, чем планировалось.

«Решение пока не принято, идет обсуждение. Но сам факт инициирования такого обсуждения, а также того, что «Спутник V» хотя и не звучит, но присутствует в контексте, создает надежду, что Европа откроется раньше, чем планировали и ожидали эксперты. Но в данный момент это решение ни на что не влияет», - заявила собеседница НСН.