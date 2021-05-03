Вирусолог рекомендует россиянам не рваться в Европу
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе и вирусолог Алексей Аграновский в эфире НСН поспорили насчет «Спутника V» на европейском рынке.
Государствам Евросоюза предложили ослабить коронавирусные ограничение и разрешить въезд иностранцам, привитым от COVID-19, сообщает ТАСС.
В соответствующем заявлении Еврокомиссии (ЕК) говорится, что послабления могут быть сделаны для иностранных туристов из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, а также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, сертифицированной Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российский препарат «Спутник V» пока не получил европейский сертификат.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с НСН выразила надежду, на то, что после решения ЕК Европа откроет границы для российских туристов раньше, чем планировалось.
«Решение пока не принято, идет обсуждение. Но сам факт инициирования такого обсуждения, а также того, что «Спутник V» хотя и не звучит, но присутствует в контексте, создает надежду, что Европа откроется раньше, чем планировали и ожидали эксперты. Но в данный момент это решение ни на что не влияет», - заявила собеседница НСН.
Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с НСН, напротив, предположил, что европейские власти ведут экономические и политические игры на мировом рынке вакцин.
«Считаю, что они в ЕС занимаются вот такими играми – стараются не пропустить вакцину («Спутник V» на европейский рынок - прим. НСН). Это делается как из экономических, бизнес-соображений, так и политических. Всяка лягушка свое болото хвалит. Очевидно, они стараются чужой продукт подзадержать. Я бы не удивился, если бы это было так», - поделился личным мнением эксперт.
Вирусолог также рекомендовал россиянам не торопиться в заграничное путешествие из-за сложной эпидемиологической обстановки за рубежом.
«Я бы сейчас пока не торопился выезжать за границу – эпидемия коронавируса пока на марше, и в других странах ситуация пока не радужная, несмотря на успехи зарубежных вакцин, к которым я отношусь вполне уважительно. Нормальные вакцины, подозрений у меня не вызывают. Но ситуация неспокойная. Так что если в Европу пока не пускают привившихся «Спутником V» и другими вакцинами, которые у нас в обороте, может, и не надо туда ездить», - заметил Алексей Аграновский.
Гендиректор национального туроператора «Алеан», глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал в ходе пресс-конференции НСН, куда россияне стали ездить по России при закрытых границах.
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