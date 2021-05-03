Вирусолог рекомендует россиянам не рваться в Европу

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе и вирусолог Алексей Аграновский в эфире НСН поспорили насчет «Спутника V» на европейском рынке.

Государствам Евросоюза предложили ослабить коронавирусные ограничение и разрешить въезд иностранцам, привитым от COVID-19, сообщает ТАСС.

В соответствующем заявлении Еврокомиссии (ЕК) говорится, что послабления могут быть сделаны для иностранных туристов из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, а также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, сертифицированной Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российский препарат «Спутник V» пока не получил европейский сертификат.

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с НСН выразила надежду, на то, что после решения ЕК Европа откроет границы для российских туристов раньше, чем планировалось.

«Решение пока не принято, идет обсуждение. Но сам факт инициирования такого обсуждения, а также того, что «Спутник V» хотя и не звучит, но присутствует в контексте, создает надежду, что Европа откроется раньше, чем планировали и ожидали эксперты. Но в данный момент это решение ни на что не влияет», - заявила собеседница НСН.

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Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с НСН, напротив, предположил, что европейские власти ведут экономические и политические игры на мировом рынке вакцин.

«Считаю, что они в ЕС занимаются вот такими играми – стараются не пропустить вакцину («Спутник V» на европейский рынок - прим. НСН). Это делается как из экономических, бизнес-соображений, так и политических. Всяка лягушка свое болото хвалит. Очевидно, они стараются чужой продукт подзадержать. Я бы не удивился, если бы это было так», - поделился личным мнением эксперт.

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Вирусолог также рекомендовал россиянам не торопиться в заграничное путешествие из-за сложной эпидемиологической обстановки за рубежом.

«Я бы сейчас пока не торопился выезжать за границу – эпидемия коронавируса пока на марше, и в других странах ситуация пока не радужная, несмотря на успехи зарубежных вакцин, к которым я отношусь вполне уважительно. Нормальные вакцины, подозрений у меня не вызывают. Но ситуация неспокойная. Так что если в Европу пока не пускают привившихся «Спутником V» и другими вакцинами, которые у нас в обороте, может, и не надо туда ездить», - заметил Алексей Аграновский.

Гендиректор национального туроператора «Алеан», глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал в ходе пресс-конференции НСН, куда россияне стали ездить по России при закрытых границах.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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