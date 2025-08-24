Россиянам посоветовали купить iPhone до падения рубля

По его словам, покупать iPhone и другую электронику необходимо сейчас, так как ждать снижения цен в ближайшее время не стоит. Курс рубля в следующем году может просесть, что приведет к росту стоимости импортных товаров.

Эксперт указал, что если стоимость телефона выше средней зарплаты — это неправильно. Разуваев посоветовал выбирать не только iPhone, но и более доступные аналоги.

В любом гаджете есть скрытые проблемы, которые могут привести к потере данных, а в зоне риска находятся владельцы более старых моделей, рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН.

