Россиянам посоветовали купить iPhone до падения рубля
Рубль может ослабить свои позиции на 10–20% к концу текущего года, сообщает «Газете.ру» со ссылкой на экономиста Александра Разуваева.
По его словам, покупать iPhone и другую электронику необходимо сейчас, так как ждать снижения цен в ближайшее время не стоит. Курс рубля в следующем году может просесть, что приведет к росту стоимости импортных товаров.
Эксперт указал, что если стоимость телефона выше средней зарплаты — это неправильно. Разуваев посоветовал выбирать не только iPhone, но и более доступные аналоги.
В любом гаджете есть скрытые проблемы, которые могут привести к потере данных, а в зоне риска находятся владельцы более старых моделей, рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН.
