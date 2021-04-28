В ЕС назвали главный инструмент спасения европейского туризма

По его словам, аренда гостиниц в ЕС снизилась в прошлом году на 50%, а трансграничный туризм пережил резкое падение около 70%. Кризис затронул миллионы рабочих мест и столько же семей.

Бретон видит «надежду с приближением отпускного сезона». По его словам, Европа должна применить соответствующие меры, чтобы защитить здоровье общества и в тоже время разрешить безопасные путешествия.

Еврокомиссия предложила ряд мер, способствующих восстановлению доверия путешественников. Это стратегия вакцинации Евросоюза и усилия, предпринятые для увеличения производства вакцин.

Члена Еврокомиссии выразил уверенность в том, что 70% взрослого населения ЕС смогут быть вакцинированы до середины июля.

Тем временем, компания по производству препарата от COVID-19 AstraZeneca предстанет перед судом за невыполнение условий контракта по поставкам вакцины в страны ЕС.

Всего с начала старта производства компания поставила только 50 млн доз вакцины вместо заявленных 120 млн.

