В ЕС назвали главный инструмент спасения европейского туризма
Спасение и восстановление туризма в странах Европы в условиях эпидемии коронавируса - задача сложная, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Еврокомиссии по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретона.
По его словам, аренда гостиниц в ЕС снизилась в прошлом году на 50%, а трансграничный туризм пережил резкое падение около 70%. Кризис затронул миллионы рабочих мест и столько же семей.
Бретон видит «надежду с приближением отпускного сезона». По его словам, Европа должна применить соответствующие меры, чтобы защитить здоровье общества и в тоже время разрешить безопасные путешествия.
Еврокомиссия предложила ряд мер, способствующих восстановлению доверия путешественников. Это стратегия вакцинации Евросоюза и усилия, предпринятые для увеличения производства вакцин.
Члена Еврокомиссии выразил уверенность в том, что 70% взрослого населения ЕС смогут быть вакцинированы до середины июля.
Тем временем, компания по производству препарата от COVID-19 AstraZeneca предстанет перед судом за невыполнение условий контракта по поставкам вакцины в страны ЕС.
Всего с начала старта производства компания поставила только 50 млн доз вакцины вместо заявленных 120 млн.
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