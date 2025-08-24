Мошенники придумали новую схему с копированием голоса

Сначала с жертвой связываются мошенники под видом сотрудника телекоммуникационной компании, информируя о предстоящем «отключении» городских телефонных линий и предлагает перейти на альтернативную линию с сохранением номера. После согласия аферист обещает подготовить и выслать необходимые документы.

Далее злоумышленник звонит и представляется сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка РФ. Они сообщают, что ранее жертва общалась с мошенниками, которые с помощью скопированного голоса получили доступ к банковским счетам.

Чтобы сохранить сбережения, предлагается задекларировать имеющиеся средства и перевести их на «безопасный счет». После этого деньги жертвы пропадают.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали обманывать российских граждан при помощи приложения Google Meet, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

