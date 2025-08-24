Спрос на электронику в преддверии 1 сентября вырос втрое

Граждане активно покупают бюджетные ноутбуки и принтеры. Продажи планшетов увеличились в 1,5 раза. По словам экспертов, это связано со скидками на маркетплейсах, ростом популярности онлайн-образовательных курсов и выходом из строя дешевых китайских гаджетов, купленной во время эпидемии коронавируса и санкций.

К 1 сентября подскочили продажи не только гаджетов для учебы. Население активно покупает малую бытовую технику и аксессуары для дома. Отдельно стоит выделить носимую электронику, например, детские часы-локаторы, помогающие отслеживать местоположение ребенка.

Ранее власти назвали число детей, которые пойдут в школу 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

