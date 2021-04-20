Spiegel: немцы отправились за вакцинацией в Россию

Так, в минувшие выходные на прививку в Москву из Германии прибыли несколько десятков человек. Поездку организовала одна из норвежских туристических фирм. Ее стоимость с учетом авиабилетов, проживания в отеле, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила 1 тыс. 999 евро. Сама прививка стоит 300 евро.

После осмотра прибывших врачом, в отеле иностранцы получили первый компонент вакцины. Многие из туристов в перерыве между этапами вакцинации решили не возвращаться домой, а остались в России.

Ранее стало известно, что около 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом «Спутник V», если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств, передает ТАСС итоги соцопроса социологического института YouGov для газеты Handelsblatt.

