Минобороны США на протяжении несколько месяцев запрещает Украине наносить удары вглубь российский территории ракетами большой дальности ATCMS, сообщает The Wall Street Journal.

Как минимум один раз Киев пытался применить эти ракеты по цели на территории России, но получил отказ. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт необходимо прекратить.

Запрет также затрагивает использование Украиной ракет Storm Shadow, поскольку Киев полагается на данные целеуказания США.

Ранее Украина ударила по Донецку ракетами Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

