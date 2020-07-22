Вирусолог: COVID-19 может никогда не исчезнуть
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН заявил, что нынешний тип коронавирусной инфекции настолько непредсказуемый и серьезный, что ученым будет не под силу с ним справиться.
Пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро, считает академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев. Он обратил внимание на то, что было зафиксировано 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что пик еще не достигнут. По мнению Малеева, ожидаются сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200—400 заболевших.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что и по его мнению до конца года человечество не справится с коронавирусом нового типа, а возможно, жить нам придется с этой инфекцией вечно.
«В холодное время года возможен подъем заболевания, но будет ли вторая волна или мы пойдем по первой - неясно. Но прогноз, что до конца 2020-года COVID не исчезнет, считаю оправданным. Он может вообще никуда не исчезнуть, просто появится вакцина, штамм поменяется», -отметил Альштейн.
Специалист напомнил, что в 2002-2003 – м году была небольшая вспышка SARS, заболели 8 тысяч, 800 человек умерли. Тогда сделали вакцину, но вирус исчез и больше не проявляется.
В Саудовской Аравии в 2012 году началась эпидемия MERS, вирус, очень похожий на коронавирусную инфекцию. Заразились 2,5 тысячи, умерли – около 800-900. И та же история с вакциной, которая не понадобилась.
«Такого же шаловливого характера от SARS-Cov-2 ожидать не приходится. Уже заразилось 14 млн человек, 600 тысяч умерших – тому подтверждение. Но уменьшение его патогенности ожидать вполне возможно. Вакцина сейчас разрабатывается, она сделает свое дело. Смотреть в будущее надо с оптимизмом, но помнить, что жить нам с этим вирусом еще долго», - подвел итог вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.
Добавим, общее число заболевших с начала эпидемии COVID-19 в России превысило 789 тысячи человек. Из них выздоровели уже 572 тысячи пациентов (9,6 тысячи за прошедшие сутки). Скончались 12745 больных, из которых 165 – за последние сутки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru