Вирусолог: COVID-19 может никогда не исчезнуть

Пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро, считает академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев. Он обратил внимание на то, что было зафиксировано 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что пик еще не достигнут. По мнению Малеева, ожидаются сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200—400 заболевших.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что и по его мнению до конца года человечество не справится с коронавирусом нового типа, а возможно, жить нам придется с этой инфекцией вечно.

«В холодное время года возможен подъем заболевания, но будет ли вторая волна или мы пойдем по первой - неясно. Но прогноз, что до конца 2020-года COVID не исчезнет, считаю оправданным. Он может вообще никуда не исчезнуть, просто появится вакцина, штамм поменяется», -отметил Альштейн.