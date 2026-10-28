Фицо: Европа поняла, что для завершения конфликта надо говорить с РФ

По его словам, в республике так говорили с самого начала боевых действий, поэтому страна продвинулась в понимании ситуации дальше других. Политик уточнил, что глава МИД Юрай Бланар рассказал ему о заседании словацко-российской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Оно прошло в понедельник в Москве.



Премьер подчеркнул, что Братислава заинтересована в совместной работе с Москвой во всех сферах, которые не подпадают под санкции Евросоюза. Он сделал особый акцент на необходимости сохранить поставки нефти и газа из РФ в Европу.



По его словам, предлагаемый в объединении отказ от импорта российских энергоносителей нанесёт всем ощутимый урон и приведёт к новым кризисам и росту цен.



Ранее премьер-министр Словакии обвинил Европейский союз в лицемерии и истерии.

