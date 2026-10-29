Москву атаковали десятки беспилотников
Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили тридцать беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. На фоне угрозы беспилотников во «Внуково» и «Домодедово» изменили порядок обслуживания рейсов. По данным Росавиации, оба аэропорта принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими службами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
Ранее около 100 домов получили повреждения после атаки БПЛА на Воронеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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