В Госдуме предложили разрешить заключать договоры с няней на «Госуслугах»
Депутаты фракции «Новые люди» предложили создать на портале «Госуслуги» сервис для безопасного найма няни. Об этом говорится в обращении на имя главы Минцифры Максута Шадаева, которое изучило РИА Новости.
По задумке, после идентификации на официальном ресурсе кандидат с собственного согласия мог бы предоставить родителям проверяемые сведения о личности, справке МВД, образовании, профессиональной подготовке и навыках первой помощи.
Далее стороны могли бы подписать через «Госключ» договор с условиями присмотра: графиком, обязанностями, правилами передачи ребенка, питания и ухода, действиями в ЧС и ответственностью. Сервис должен разграничивать трудовой договор и оказания услуг.
Авторы инициативы считают, что проверяемые данные помогут родителям увереннее выбирать специалиста, а добросовестные исполнители смогут подтверждать квалификацию без введения обязательного реестра.
Ранее рассказывали, за что россияне платят няням 150 тыс. рублей в месяц.
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