Назван возможный срок полной вакцинации россиян от коронавируса

Полная вакцинация граждан России от коронавируса может быть осуществлена в начале будущего года. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, РФПИ планирует произвести 30 миллионов вакцин при необходимых 50 миллионах.

В мировом масштабе в РФПИ прогнозируют выпуск около 200 миллионов доз вакцин до конца текущего года. Дмитриев уточнил, что третья фаза испытаний вакцины будет проведена на обычных людях в начале августа.