Назван возможный срок полной вакцинации россиян от коронавируса

Полная вакцинация граждан России от коронавируса может быть осуществлена в начале будущего года. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, РФПИ планирует произвести 30 миллионов вакцин при необходимых 50 миллионах.

В мировом масштабе в РФПИ прогнозируют выпуск около 200 миллионов доз вакцин до конца текущего года. Дмитриев уточнил, что третья фаза испытаний вакцины будет проведена на обычных людях в начале августа.

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Накануне из Сеченовского университета и главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве были выписаны добровольцы из стартовой группы участников испытаний вакцины от COVID-19. Все они хорошо перенесли препарат.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения выразили сомнение, что вакцина от нового типа коронавируса будет разработана в ближайшее время. Об этом заявила старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ Катрин Смолвуд. Она подчеркнула, что необходимо прежде всего подтвердить безопасность препарата для людей.

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ФОТО: pixabay.com
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