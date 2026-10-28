В Москве мужчина распылил газ в лицо работнице пекарни ради еды

По данным телеканала, добычей нападавшего стали шесть кусков форели, два сырка, колбаса, масло, печенье и круассан. Правоохранители уже задержали подозреваемого.



Ранее злоумышленника привлекали к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.



До этого в столичном метро мужчина напал на пассажира с канцелярским ножом. Пострадавшему оказали медпомощь.

