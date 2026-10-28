В Москве мужчина распылил газ в лицо работнице пекарни ради еды

В Москве на Рязанском проспекте мужчина ворвался в пекарню и распылил в лицо сотруднице содержимое газового баллона. Женщину госпитализировали с химическими ожогами лица, головы и глаз. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Балашихе мужчина с ножом напал на врачей и полицейских

По данным телеканала, добычей нападавшего стали шесть кусков форели, два сырка, колбаса, масло, печенье и круассан. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Ранее злоумышленника привлекали к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

До этого в столичном метро мужчина напал на пассажира с канцелярским ножом. Пострадавшему оказали медпомощь.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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