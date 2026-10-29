Жительница США погибла из-за совета ChatGPT

По данным издания, женщина принимала препараты более 10 лет. По словам ее близких, американска обратилась с запросом к ChatGPT по поводу ухудшения своего самочувствия. Ван доверилась рекомендациям чат-бота, который составил ей индивидуальный план постепенного отказа от лекарств, а также порекомендовал скрыть от лечащего врача факт уменьшения дозировки препарата.

Вскоре после уменьшения дозировки у женщины случился эпилептический приступ, вследствие чего она умерла. Близкие подали иск в суд на компанию-разработчика OpenAI. Они считают, что компания несет ответственность за произошедшее.

Ранее компания OpenAI приостановила обучение своих наиболее мощных моделей искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

