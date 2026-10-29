Жительница США погибла из-за совета ChatGPT
Страдавшая эпилепсией жительница США Боуэн Ван скончалась после того, как снизила дозировку противосудорожного препарата, следуя рекомендациям чат-бота ChatGPT, сообщает The New York Times.
По данным издания, женщина принимала препараты более 10 лет. По словам ее близких, американска обратилась с запросом к ChatGPT по поводу ухудшения своего самочувствия. Ван доверилась рекомендациям чат-бота, который составил ей индивидуальный план постепенного отказа от лекарств, а также порекомендовал скрыть от лечащего врача факт уменьшения дозировки препарата.
Вскоре после уменьшения дозировки у женщины случился эпилептический приступ, вследствие чего она умерла. Близкие подали иск в суд на компанию-разработчика OpenAI. Они считают, что компания несет ответственность за произошедшее.
Ранее компания OpenAI приостановила обучение своих наиболее мощных моделей искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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