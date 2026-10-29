Вторую квартиру Лебедева в Киеве продали с аукциона за $176 тысяч
Продали вторую квартиру известного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве, сообщает Фонд госимущества Украины.
Она «ушла» с аукциона за $175,7 тыс. Площадь жилья - 193,2 м. Квартира расположена на двух уровнях шестого этажа шестиэтажного дома в историческом центре, по улице Саксаганского.
Новому владельцу достанется три комнаты, кабинеты, кухня, два санузла, три балкона и хозяйственные помещения. Кто купил квартиру, не уточняется.
Дизайнер с 2022 года находится под санкциями Украины. В 2023 году Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства его имущество на Украине, среди которого - две квартиры в центре Киева. Их летом 2026 года выставлены на аукцион, но продать тогда удалось только одну из них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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