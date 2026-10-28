Минобрнауки РФ назвало популярные у африканских студентов направления
Минобрнауки сообщило РИА Новости, что самыми популярными направлениями в отечественных вузах у студентов из Африки стали лечебное дело, экономика, международные отношения и менеджмент.
Федеральное правительство выделило для выходцев из этого континента на 2025-2026 учебный год около 4,8 тыс. бюджетных мест, на 2026-2027 — порядка 5,4 тыс.
Среди популярных специальностей при поступлении на квоту в 2025-2026-м ведомство также назвало информатику и вычислительную технику, агрономию, архитектуру, нефтегазовое дело, биотехнологию, строительство, электроэнергетику и электротехнику.
Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский объяснил, что подготовка квалифицированных кадров является ключевым направлением гуманитарного сотрудничества России с африканскими государствами.
По его словам, интерес к отечественному образованию растет. В прошлом учебном году по всем формам и уровням в российских вузах обучались 37,7 тыс. человек из этого континента.
Ранее писали, что РФ становится более привлекательной для студентов из-за рубежа.
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