Ушаков: Переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби после 4 ноября

Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины между представителями Москвы, Киева и Вашингтона состоятся в Абу-Даби после 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

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По его словам, точную дату предстоит определить. Это произойдет в скором времени. «Но ясно, что это будет после 4 ноября», - указал политик. Он опроверг сообщения о том, что переговоры могут состояться именно 4 ноября.

Состав делегации, которая будет представлять РФ, пока точно не сформирован, хотя «костяк есть». «Но состав, я думаю, что в ближайшее время будет», - отметил Ушакова.

Ранее в РФ отреагировал на заявление Зеленского о дате переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияЮрий Ушаков

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