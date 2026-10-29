Ушаков: Переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби после 4 ноября
Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины между представителями Москвы, Киева и Вашингтона состоятся в Абу-Даби после 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
По его словам, точную дату предстоит определить. Это произойдет в скором времени. «Но ясно, что это будет после 4 ноября», - указал политик. Он опроверг сообщения о том, что переговоры могут состояться именно 4 ноября.
Состав делегации, которая будет представлять РФ, пока точно не сформирован, хотя «костяк есть». «Но состав, я думаю, что в ближайшее время будет», - отметил Ушакова.
Ранее в РФ отреагировал на заявление Зеленского о дате переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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