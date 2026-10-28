В России в 2027 году хотят ввести сбор за покупку авиабилетов

В России с 2027 года могут ввести дополнительный авиасбор для поддержки новых отечественных самолетов. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, уточняет РБК.

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Размер думают установить на уровне 500 рублей при покупке на внутренние рейсы. Для международных направлений документ предусматривает уже 1 тыс. рублей с авиакомпаний.

Разработкой механизма занимается Минпромторг по поручению главы государства Владимира Путина. Средства нужны для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации воздушных судов МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300.

Их поставки предусмотрели по комплексной программе расширения производства авиации и профильных компонентов. Все реализует госкорпорация «Ростех».

Ранее в России раскритиковали идею нового авиасбора.

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ФОТО: ТАСС/Алеев Егор
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