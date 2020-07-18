Главный инфекционист Минздрава указал время и факторы второй волны коронавируса

Чуланов назвал факторы, которые повлияют на рост заболеваемости, пишут «Известия».

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — сообщил профессор.

Приобретенный иммунитет, который успели получить многие люди, позволяет медикам надеяться на то, что новая волна COVID-19 будет слабее первой. Также к факторам снижения пандемии эксперт отнес появившийся «опыт профилактических мероприятий» и более серьезное отношение к профилактике.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России. По его мнению, новая вспышка COVID-19 в России будет уже осенью текущего года.

«Я думаю, осенью мы ее уже получим», - заключил вирусолог.

