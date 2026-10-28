СМИ: США и Израиль готовят новую операцию против Ирана после выборов
Портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщает, что США и Израиль подготовили план новой военной операции против Ирана. Ее запустят после ноябрьских промежуточных выборов в Штатах, если дипломатические переговоры сорвутся.
Известно, что союзники готовят недельную кампанию массированных ударов по ядерным объектам, энергетике и высшему руководству Исламской Республики. В понедельник начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал Эяль Замир обсудил ситуацию с командующим CENTCOM адмиралом Брэдом Купером.
При этом региональные посредники во главе с Катаром, а также Саудовская Аравия, Турция, Пакистан и Египет пытаются предотвратить новые удары. Они убеждают Тегеран допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в обмен на разблокировку части гуманитарных средств и послабления на экспорт нефти.
По словам источников портала, Доха предложила варианты преодоления разногласий: США требуют отказа Ирана от запасов обогащенного урана, а Исламская Республика настаивает на снятии морской блокады и разморозке активов. Последняя в ближайшие дни запросит одобрение верховного лидера Моджтабы Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп подтвердил Axios, что переговоры с Ираном идут через посредников, но не знает, принесут ли они результат. По его мнению, «нужно довести дело до конца — либо через сделку, либо иным путем». В Белом доме добавили, что находятся в сильной позиции, контролируют Ормузский пролив, а экономика Тегерана якобы рушится.
До этого Соединенные Штаты предупредили страны Персидского залива о боевых действиях после 3 ноября.
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