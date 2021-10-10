Вакцинация и сотрудничество. Названы условия для победы над коронавирусом
Эксперты в эфире НСН рассказали о главных проблемах в борьбе с коронавирусом и указали выход из ситуации.
Во Всемирной организации здравоохранения назвали стадию борьбы человечества с COVID-19. Человечество преодолело больше половины пути в борьбе с вирусом, но, несмотря на этот факт, впереди могут встретиться новые непредвиденные сложности. Об этом в интервью швейцарской газете SonntagsBlick рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
По ее словам, для того, чтобы говорить об окончании пандемии, слишком многое остается неизвестным для человека, в том числе возможное появление новых вариантов штаммов.
Сваминатан отметила, что улучшению эпидемиологической ситуации способствует вакцинация населения и международное сотрудничество.
Четвертая волна коронавируса началась в России, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» биолог Алексей Куприянов.
«Пока что сейчас все показатели, которые позволяют отслеживать оперативную ситуацию показывают восходящий тренд, который начался на рубеже августа-сентября. Две недели назад мы были на самом "дне", прошлая неделя уже показывала рост, и тенденция продолжается», — объяснил он.
Иммунолог Зоя Скорпилева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что дельта-штамм COVID-19 - далеко не вершина эволюции коронавируса.
«Этот штамм точно не будет последней мутацией вируса. В условиях вакцинации населения он станет последним, если будет привито 80% населения в мире. А есть страны третьего мира, которые в принципе не вакцинировались, есть страны, которые отказались от вакцинации. Поэтому будем получать новые штаммы, может, с меньшей частотой, не в течение года будут происходить эти мутации, как происходило с SARS-CoV – был в 2002, потом в 2008, потом в 2014 году, это разные мутации коронавирусов. Так и здесь будет, мутация может быть через 10 лет, может – через 20 лет. Все зависит от того, какие мутации вируса происходят – глобальные или мелкие. Если какие-то незначительные, не имеет значения, вакцина будет действовать. Если глобальные мутации, тогда да, вакцины действовать не будут», - отметила она.
Маски, QR-коды и локдауны не спасут от новых волн COVID-19: единственный эффективный способ борьбы с коронавирусом – введение обязательной вакцинации, подчеркнул теледоктор Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Когда надо было показать деятельность, были маски, локдауны и так далее. Но обычные маски ни от чего не предохраняют, QR-код ничего не дает, потому что даже у вакцинированных с QR-кодом может не быть антител, либо вообще, либо еще просто не успели развиться. Сейчас уже все всё поняли, и единственное, что остается, чтобы снизить смертность – это вакцинация. Если бы ввели обязательную для всех групп риска, я не беру детей, беременных – там только по показаниям, как я считаю, это бы помогло», - уверен врач.
Мир в будущем обязательно столкнется с новым вирусом X, который может возникнуть в любом месте и в любое время, заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу. Анонс китайских ученых о появлении нового вируса X нисколько не удивил экс-главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, повидавшего на своем веку множество инфекций.
«Я сейчас сделаю заявление, которое тоже будет сенсационным: каждое утро солнце восходит на Востоке. Он сказал грамотные, но для меня банальные вещи… получилась "фигура речи"», - невозмутимо заявил он Telegram-каналу «Радиоточка НСН»
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