Вакцинация и сотрудничество. Названы условия для победы над коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения назвали стадию борьбы человечества с COVID-19. Человечество преодолело больше половины пути в борьбе с вирусом, но, несмотря на этот факт, впереди могут встретиться новые непредвиденные сложности. Об этом в интервью швейцарской газете SonntagsBlick рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

По ее словам, для того, чтобы говорить об окончании пандемии, слишком многое остается неизвестным для человека, в том числе возможное появление новых вариантов штаммов.

Сваминатан отметила, что улучшению эпидемиологической ситуации способствует вакцинация населения и международное сотрудничество.