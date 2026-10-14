На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефти

В Краснодарском крае введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов на фоне работ, проводимыми на танкере, получившем повреждения от атаки безэкипажными катерами Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия».

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Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Из него следует, что потенциальная угроза чрезвычайной ситуации регионального характера затрагивает Геленджик и Новороссийск. Предусмотрено усиление контроля за состоянием окружающей среды и мониторинга опасных явлений.

В документе отмечается, что при необходимости руководители ответственных структур должны перейти на круглосуточное дежурство. Азово-Черноморскому филиалу Морской спасательной службы рекомендовано принять меры для предотвращения выбросов нефтепродуктов на берег.

Днем ранее стало известно, что на пляжах краснодарского Абрау-Дюрсо обнаружили птиц в мазуте. Местные жители считают, что нефтепродукты могли вытечь из танкера, который стоит недалеко от берега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыКраснодарский Край

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