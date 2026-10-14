На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефти
В Краснодарском крае введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов на фоне работ, проводимыми на танкере, получившем повреждения от атаки безэкипажными катерами Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия».
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Из него следует, что потенциальная угроза чрезвычайной ситуации регионального характера затрагивает Геленджик и Новороссийск. Предусмотрено усиление контроля за состоянием окружающей среды и мониторинга опасных явлений.
В документе отмечается, что при необходимости руководители ответственных структур должны перейти на круглосуточное дежурство. Азово-Черноморскому филиалу Морской спасательной службы рекомендовано принять меры для предотвращения выбросов нефтепродуктов на берег.
Днем ранее стало известно, что на пляжах краснодарского Абрау-Дюрсо обнаружили птиц в мазуте. Местные жители считают, что нефтепродукты могли вытечь из танкера, который стоит недалеко от берега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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