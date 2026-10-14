СМИ: У Трампа есть три рычага давления на Украину
У американского лидера Дональда Трампа есть три рычага давления на Киев в случае отказа президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, сообщает Seznam Zprávy.
По данным издания, глава Белого дома может осложнить украинскую оборону, если Зеленский не прислушается к требованиям. Вашингтон может прекратить передачу разведданных, приостановить поставку американского оружия и ограничить доступ к спутниковой системе Starlink.
Ранее стало известно, что Зеленский исчез после призыва Трампа к выборам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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