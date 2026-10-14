СМИ: У Трампа есть три рычага давления на Украину

По данным издания, глава Белого дома может осложнить украинскую оборону, если Зеленский не прислушается к требованиям. Вашингтон может прекратить передачу разведданных, приостановить поставку американского оружия и ограничить доступ к спутниковой системе Starlink.

Ранее стало известно, что Зеленский исчез после призыва Трампа к выборам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

