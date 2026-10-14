Российскую вакцину от рака включат в ОМС с 2027 года
14 октября 202602:01
Денис Постольский
Российскую вакцину от рака «Онкорна» планируют включить в перечень услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2027 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя председателя Федерального фонда ОМС Ольгу Цареву.
По ее словам, лечение будет проводиться в федеральных клиниках и полностью оплачиваться из средств ОМС. Доступ к этой помощи будут иметь все россияне.
Речь идет о первой отечественной вакцине против колоректального рака на мРНК-платформе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Против сотрудников предвыборного штаба Надеждина завели уголовное дело
- Трамп: США продолжают помогать Украине передачей разведданных
- Российскую вакцину от рака включат в ОМС с 2027 года
- СМИ: У Трампа есть три рычага давления на Украину
- На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефти
- ВВС Украины заявили, что Запад перестал передавать данные о пусках баллистических ракет
- СМИ: ВС РФ нанесли удар ракетами по ТЭЦ-4 в Киеве
- На Украине военную убили после жалоб на домогательства руководства ВСУ
- Батраков забил первый гол за «Галатасарай» в игре Лиги чемпионов с «Барселоной»
- Собянин рассказал о завершении третьего этапа модернизации Парка Горького