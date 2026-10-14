Российскую вакцину от рака включат в ОМС с 2027 года

Российскую вакцину от рака «Онкорна» планируют включить в перечень услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2027 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя председателя Федерального фонда ОМС Ольгу Цареву.

Первый пациент получил новую вакцину от колоректального рака

По ее словам, лечение будет проводиться в федеральных клиниках и полностью оплачиваться из средств ОМС. Доступ к этой помощи будут иметь все россияне.

Речь идет о первой отечественной вакцине против колоректального рака на мРНК-платформе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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