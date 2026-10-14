СМИ: ВС РФ нанесли удар ракетами по ТЭЦ-4 в Киеве

«Это несправедливо, когда они уничтожают энергетику, а Украина даже не получает предупреждений о пусках баллистических ракет«, — заявил украинский президент Владимир Зеленский.

При этом разведка Украины сообщает о подготовке Россией новых ударов баллистическими ракетами.

Ранее стало известно, что Киев рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

