СМИ: ВС РФ нанесли удар ракетами по ТЭЦ-4 в Киеве
Вооруженные силы России нанесли удар баллистическими ракетами по ТЭЦ-4 в Киеве, которая является главным энергообъектом столицы Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
«Это несправедливо, когда они уничтожают энергетику, а Украина даже не получает предупреждений о пусках баллистических ракет«, — заявил украинский президент Владимир Зеленский.
При этом разведка Украины сообщает о подготовке Россией новых ударов баллистическими ракетами.
Ранее стало известно, что Киев рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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