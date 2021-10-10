Названо условие для введения второго локдауна в России
Стало известно об условии для введения повторного локдауна в России.
Как сообщил ura.ru врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, повторный локдаун может быть введен в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. При этом эксперт отметил, что вероятность появления такого штамма мала.
Вероятность введения локдауна существует и в случае, если коронавирус получит возможность воздействовать на организм совместно с другой инфекцией.
Введение локдауна – слишком радикальная мера, прибегать к которой стоит только в крайнем случае, считает депутат Госдумы седьмого созыва Николай Говорин. По его словам, чтобы избежать этого, каждому гражданину следует придерживаться более «карантинного» режима жизни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+56 608 / сут.
Умерли
215 тыс.+1 904 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+41 615 / сут.
- Названо условие для введения второго локдауна в России
- «Зеленые» Австрии поддержали решение Курца уйти в отставку
- Жириновский рассказал о закрытой встрече с Путиным
- В Чечне вводят QR-коды для посещения общественных мест
- В РУСАДА заявили об отсутствии помех для подготовки олимпийцев после отзыва аккредитации Московской лаборатории
- Заведено дело после нападения собаки на ребенка в Казани
- Эксперт объяснил, как уход Курца скажется на «Северном потоке — 2»
- Жириновский прокомментировал избиение пассажира в московском метро
- Передано в суд дело пермяка, сбившего беременную 16-летную девушку
- В Анталье задержали два авиарейса с российскими туристами на борту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru