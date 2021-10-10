Названо условие для введения второго локдауна в России

Как сообщил ura.ru врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, повторный локдаун может быть введен в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. При этом эксперт отметил, что вероятность появления такого штамма мала.

Вероятность введения локдауна существует и в случае, если коронавирус получит возможность воздействовать на организм совместно с другой инфекцией.

Введение локдауна – слишком радикальная мера, прибегать к которой стоит только в крайнем случае, считает депутат Госдумы седьмого созыва Николай Говорин. По его словам, чтобы избежать этого, каждому гражданину следует придерживаться более «карантинного» режима жизни.

