Названо условие для введения второго локдауна в России

Стало известно об условии для введения повторного локдауна в России.

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Как сообщил ura.ru врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, повторный локдаун может быть введен в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. При этом эксперт отметил, что вероятность появления такого штамма мала.

Вероятность введения локдауна существует и в случае, если коронавирус получит возможность воздействовать на организм совместно с другой инфекцией.

Введение локдауна – слишком радикальная мера, прибегать к которой стоит только в крайнем случае, считает депутат Госдумы седьмого созыва Николай Говорин. По его словам, чтобы избежать этого, каждому гражданину следует придерживаться более «карантинного» режима жизни.

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ФОТО: pixabay.com
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