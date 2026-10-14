Трамп: США продолжают помогать Украине передачей разведданных

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о том, что Вашингтон продолжает передавать разведывательные данные Украине на фоне слухов, что США прекратили это делать.

СМИ: Вашингтон и Киев вернули высокий уровень обмена разведданными

Он их опроверг. По словам президента, американские власти продолжают помогать Киеву. «Нет, мы этого не сделали (не прекратили делиться). Мы им помогаем», - указал глава государства.

Ранее стало известно, что если Киев вопреки просьбам Вашингтона продолжить атаковать нефтезаводы России, США остановят обмен разведданными с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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