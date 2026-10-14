Трамп: США продолжают помогать Украине передачей разведданных

Он их опроверг. По словам президента, американские власти продолжают помогать Киеву. «Нет, мы этого не сделали (не прекратили делиться). Мы им помогаем», - указал глава государства.

Ранее стало известно, что если Киев вопреки просьбам Вашингтона продолжить атаковать нефтезаводы России, США остановят обмен разведданными с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

