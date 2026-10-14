Трамп: США продолжают помогать Украине передачей разведданных
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о том, что Вашингтон продолжает передавать разведывательные данные Украине на фоне слухов, что США прекратили это делать.
Он их опроверг. По словам президента, американские власти продолжают помогать Киеву. «Нет, мы этого не сделали (не прекратили делиться). Мы им помогаем», - указал глава государства.
Ранее стало известно, что если Киев вопреки просьбам Вашингтона продолжить атаковать нефтезаводы России, США остановят обмен разведданными с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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