Собянин рассказал о завершении третьего этапа модернизации Парка Горького

По его словам, территорию приводят в состояние мирового уровня, а специалисты на месте охватили 17,45 гектара, включая площадь у главного входа и его арку.



Центральный объект этапа — обновленный фонтан, который запустят в новом сезоне. В октябре завершили основные работы по его модернизации: площадь увеличилась в три раза — с 3,6 до 11 тыс. квадратных метров. Площадь водной глади составляет 6,6 тыс. Теперь он состоит из трех чаш — основной и двух малых. Количество динамических струй выросло почти в 12 раз — с 94 почти до 1,11 тыс., а максимальная высота достигает 60 метров, уточнил Собянин.



Благодаря реконструкции объект стал крупнейшим в РФ фонтанным комплексом с проекционным двусторонним водным экраном более чем из 2,8 тыс. струй, включая свыше 1,7 тыс. с эффектом тумана. Современное оборудование позволяет создавать плоскую водную поверхность, на которой с помощью проекторов и лазеров выводят 3D-фигуры и изображения для светозвуковых шоу.



Подземное техническое помещение под фонтаном площадью 6,5 тыс. квадратных метров тоже стало крупнейшим в стране. Там разместили 555 циркуляционных насосов, восемь компрессоров, 114 водных пушек и свыше четырех тыс. элементов трубопроводов из нержавеющей стали, добавили в столичной администрации.



Для посетителей обустроили балкон с видом на главную чашу, а пространство под водными арками в жаркую погоду станет популярным местом для детских игр. Малые выполнили на одном уровне с мощением без высоких бортов.



Также обновили площадь перед главным входом, включая узнаваемый символ парка — входную арку. Специалисты отреставрировали фасад, кровлю, двери и ограждения смотровой площадки, добавили подсветку. Теперь это благоустроенное пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха. Здесь высадили более 15 тыс. хвойных и многолетних цветущих растений, в том числе розы и гортензии.



Продолжается создание современной спортивной зоны. На существовавшей площадке обновят инфраструктуру и возведут два павильона на 689 квадратных метров. Там откроют кафе и раздевалки с пунктом проката инвентаря. В партерной части устаревшие киоски заменят современными павильонами с точками общепита, вендинговыми автоматами, туалетами и постами охраны.



По многолетней традиции зимой в парке организуют каток на 18,3 тыс. квадратных метров. Он сможет ежедневно принимать свыше 10 тыс. гостей. Общая протяженность ледовых дорожек составит 2,3 километра.



В планы на 2027-2028 годы входит благоустройство примерно половины партерной части парка, включая Голицынские пруды и Зеленый театр на улице Крымский Вал. Общая площадь четвертого этапа составит 27,24 гектара. В рамках первых двух, в 2024–2025 годах, привели в порядок главный променад между Крымским и пешеходным Пушкинским мостами, построили многофункциональные павильоны и два причала, создали зоны купания и пляжного отдыха на Оливковом пляже и Пионерском пруду, а в Нескучном саду — спортивный кластер со всесезонным павильоном. Он откроется в 2027 году. В 2028-м Парк Горького отметит 100 лет со дня открытия.

