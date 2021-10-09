Инфекционист назвал самое опасное время года для заражения коронавирусом
Осень — самое неудачное время года для «встречи» с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.
Как отметил медик, в России вместе COVID-19 распространяются и другие осенние вирусные инфекции, «а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов». Тимаков подчеркнул, что такая ситуация особенно опасна для невакцинированных россиян.
«Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь», — подчеркнул эксперт.
Врач отметил, что большинство граждан уже сталкивались с коронавирусом, однако неизвестно, какую вирусную нагрузку получил человек. По словам Тимакова, во время роста заболеваемости есть вероятность получить слишком большую «дозу» возбудителя COVID-19. Для защиты от повышенной вирусной нагрузки необходима вакцинация, которая также уменьшит риск заражения сразу несколькими видами вирусов.
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