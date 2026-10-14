На Украине военную убили после жалоб на домогательства руководства ВСУ

На Украине командование 118-й отдельной бригады территориальной обороны ликвидировало оператора беспилотных летательных аппаратов Валерию Степанову, сообщает ТАСС.

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До этого она заявляла о домогательствах и избиениях со стороны руководства подразделения. В августе текущего года военнослужащая публично рассказала о насилии во время службы. Женщина указала, что во время дежурства командиры предложили ей спиртное, а после отказа заперли в темной комнате. Там ее избивали, душили, принуждали к употреблению алкоголя и совершали сексуальные действия.

В соцсетях Украины распространяется информация о том, что командование совершило убийство, чтобы помешать Степановой обратиться в Государственное бюро расследований. Активисты требуют провести тщательное расследование обстоятельств смерти военнослужащей.

Ранее первая группа батальона из бывших пленных ВСУ отправилась на боевое задание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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