На Украине военную убили после жалоб на домогательства руководства ВСУ

До этого она заявляла о домогательствах и избиениях со стороны руководства подразделения. В августе текущего года военнослужащая публично рассказала о насилии во время службы. Женщина указала, что во время дежурства командиры предложили ей спиртное, а после отказа заперли в темной комнате. Там ее избивали, душили, принуждали к употреблению алкоголя и совершали сексуальные действия.

В соцсетях Украины распространяется информация о том, что командование совершило убийство, чтобы помешать Степановой обратиться в Государственное бюро расследований. Активисты требуют провести тщательное расследование обстоятельств смерти военнослужащей.

Ранее первая группа батальона из бывших пленных ВСУ отправилась на боевое задание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

