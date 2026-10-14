На Украине военную убили после жалоб на домогательства руководства ВСУ
На Украине командование 118-й отдельной бригады территориальной обороны ликвидировало оператора беспилотных летательных аппаратов Валерию Степанову, сообщает ТАСС.
До этого она заявляла о домогательствах и избиениях со стороны руководства подразделения. В августе текущего года военнослужащая публично рассказала о насилии во время службы. Женщина указала, что во время дежурства командиры предложили ей спиртное, а после отказа заперли в темной комнате. Там ее избивали, душили, принуждали к употреблению алкоголя и совершали сексуальные действия.
В соцсетях Украины распространяется информация о том, что командование совершило убийство, чтобы помешать Степановой обратиться в Государственное бюро расследований. Активисты требуют провести тщательное расследование обстоятельств смерти военнослужащей.
Ранее первая группа батальона из бывших пленных ВСУ отправилась на боевое задание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: ВС РФ нанесли удар ракетами по ТЭЦ-4 в Киеве
- На Украине военную убили после жалоб на домогательства руководства ВСУ
- Батраков забил первый гол за «Галатасарай» в игре Лиги чемпионов с «Барселоной»
- Собянин рассказал о завершении третьего этапа модернизации Парка Горького
- В три российских региона пришли аномальные морозы
- Лукашенко в шутку поблагодарил Запад за заборы на границе
- Сикорский: Россия не вернет замороженные на Западе активы
- Колокольцев: украинские кол-центры распространили работу на другие страны
- Посольство России обвинило Францию в «разбое и пиратстве» из-за задержания судов
- Депутат Бородай призвал не превращать Арктику в мигрантское гетто