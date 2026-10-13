Батраков забил первый гол за «Галатасарай» в игре Лиги чемпионов с «Барселоной»
Алексей Батраков забил первый гол за «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» в Стамбуле 13 октября.
21-летний российский полузащитник отличился на 28-й минуте. Рафаэл Леау прорвался по левому флангу, отправил снаряд в район штрафной, где воспитанник «Локо» пробил низом, а мяч после рикошета влетел в сетку.
Позже каталонцы ответили четырьмя голами. Стамбульский клуб огорчили Жоау Канселу, Фермин Лопес, Энтони Гордон и Карим Адейми. Сейчас идет 84-я минута, без изменений — 1:4.
Всего у Батракова уже семь матчей за «львов» во всех турнирах. Кроме мяча в ворота «Барселоны» отметился двумя ассистами: в играх с «Коджаэлиспором» (1:0) и ФК «Касымпаша» (3:1).
Ранее писали, что скауты «МЮ» и «Челси» собирались на матч «Лиги Чемпионов» ради молодого российского футболиста.
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