Батраков забил первый гол за «Галатасарай» в игре Лиги чемпионов с «Барселоной»

21-летний российский полузащитник отличился на 28-й минуте. Рафаэл Леау прорвался по левому флангу, отправил снаряд в район штрафной, где воспитанник «Локо» пробил низом, а мяч после рикошета влетел в сетку.



Позже каталонцы ответили четырьмя голами. Стамбульский клуб огорчили Жоау Канселу, Фермин Лопес, Энтони Гордон и Карим Адейми. Сейчас идет 84-я минута, без изменений — 1:4.



Всего у Батракова уже семь матчей за «львов» во всех турнирах. Кроме мяча в ворота «Барселоны» отметился двумя ассистами: в играх с «Коджаэлиспором» (1:0) и ФК «Касымпаша» (3:1).



Ранее писали, что скауты «МЮ» и «Челси» собирались на матч «Лиги Чемпионов» ради молодого российского футболиста.

