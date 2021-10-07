Эксперт допустил, что «дельта» станет последним штаммом коронавируса

Эксперт отметил, что вирусу все сложнее мутировать, пишет Ura.ru.

«Чем выше вирус поднимается в адаптивном ландшафте, чем более он адаптирован в популяции хозяина, тем труднее подниматься выше. Вполне возможно, что этот вариант на практике последний», — цитирует Кунина РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штамм «дельта» распространился уже в 192 государствах. Вместе с тем в ВОЗ отметили, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются, однако в США, Великобритании, Турции, России и Индии наблюдается рост пандемии, сообщает «Свободная пресса».

