Эксперт допустил, что «дельта» станет последним штаммом коронавируса
Наиболее распространенный в мире штамм коронавируса «дельта» может стать последним вариантом инфекции. Об этом заявил иностранный член РАН, член Национальной академии наук США, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин в ходе биотехнологического форума OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.
Эксперт отметил, что вирусу все сложнее мутировать, пишет Ura.ru.
«Чем выше вирус поднимается в адаптивном ландшафте, чем более он адаптирован в популяции хозяина, тем труднее подниматься выше. Вполне возможно, что этот вариант на практике последний», — цитирует Кунина РИА Новости.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штамм «дельта» распространился уже в 192 государствах. Вместе с тем в ВОЗ отметили, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются, однако в США, Великобритании, Турции, России и Индии наблюдается рост пандемии, сообщает «Свободная пресса».
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