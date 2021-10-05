Кнут и пряник. Вирусолог назвал способы избежать COVID-локдаун
Доктор биологических наук Аграновский не исключает мер принуждения для вакцинации населения.
Эпидемия коронавируса в России может начать развиваться по самому нежелательному сценарию в случае сохранения низких темпов вакцинации. Этого в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не исключил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
«Рост заболеваемости COVID-19 в России возможен, потому что сейчас циркулирует штамм дельта, обладающий очень высокой заразностью. Вирус быстро заполняет все чувствительные к нему объемы в популяции, заражает всех, кто еще не переболел или не привился. Поскольку процент привитых у нас в стране достаточно низок, нехороший сценарий развития событий возможен. Надо вакцинироваться! Это даст и собственную защиту, и локальный иммунитет (в семье, на работе, в студенческой аудитории), а при успехе массовой вакцинации - коллективный иммунитет и выход из эпидемии с минимальными потерями», - пояснил эксперт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сегодня обеспокоенность высоким уровнем смертности от коронавируса. В Кремле видят причину такой ситуации в недостаточном уровне вакцинации населения. По словам Пескова, хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости привиться, и каждый регион имеет полномочия, чтобы продиктовать свои меры.
Ужесточение карантинных ограничений будет зависеть от статистики заболевания, подчеркнул Алексей Аграновский:
«Предсказать локдаун не представляется возможным, строгих правил не существует, и здесь много субъективных факторов. Действия властей в этом плане будут зависеть от цифр, роста числа инфицированных и тяжелобольных, а также оставшихся резервов в инфекционных больницах. В целом, карантин позволяет избежать перегрузки красных зон».
Профессор также допускает принцип «кнута и пряника» в деле агитации за вакцинацию.
«Безусловно, нужно убеждать людей вакцинироваться, и разные положительные стимулы могут оказаться полезными, например, розыгрыш призов в лотереи для привитых. Хотя не исключены и меры принуждения. Так происходит во многих странах, это не наше изобретение», - отметил Алексей Аграновский.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, власти столицы намерены возобновить работу системы поощрений, таких как розыгрыши автомобилей, для горожан, привившихся от коронавируса.
За последние сутки в России зарегистрировано 895 смертей из-за COVID-19, это новый максимум с начала пандемии. По данным федерального оперативного штаба, заразились за 24 часа 25110 человек, больше всего таковых в Москве — 3827. Выздоровели и выписались по стране 18 568 пациентов.
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