Кнут и пряник. Вирусолог назвал способы избежать COVID-локдаун

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сегодня обеспокоенность высоким уровнем смертности от коронавируса. В Кремле видят причину такой ситуации в недостаточном уровне вакцинации населения. По словам Пескова, хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости привиться, и каждый регион имеет полномочия, чтобы продиктовать свои меры.

Ужесточение карантинных ограничений будет зависеть от статистики заболевания, подчеркнул Алексей Аграновский:

«Предсказать локдаун не представляется возможным, строгих правил не существует, и здесь много субъективных факторов. Действия властей в этом плане будут зависеть от цифр, роста числа инфицированных и тяжелобольных, а также оставшихся резервов в инфекционных больницах. В целом, карантин позволяет избежать перегрузки красных зон».

Профессор также допускает принцип «кнута и пряника» в деле агитации за вакцинацию.

«Безусловно, нужно убеждать людей вакцинироваться, и разные положительные стимулы могут оказаться полезными, например, розыгрыш призов в лотереи для привитых. Хотя не исключены и меры принуждения. Так происходит во многих странах, это не наше изобретение», - отметил Алексей Аграновский.