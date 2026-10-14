ВВС Украины заявили, что Запад перестал передавать данные о пусках баллистических ракет
Военно-воздушные силы Украины заявили, что партнеры на Западе второй вечер подряд не передали Киеву предупреждения о запусках баллистических ракет, сообщают «Известия».
Утверждается, что текущая ситуация повторяет инцидент, произошедший сутками ранее. В обоих случаях данные о пусках от союзников не поступали. Причины этого устанавливаются. Командование ВВС Украины отметило, что специалисты пытаются выяснить, почему информационное взаимодействие с западными странами по этому вопросу прервалось.
Тем временем, Вооруженные силы России нанесли удар баллистическими ракетами по ТЭЦ-4 в Киеве, которая является главным энергообъектом столицы Украины. Зеленский назвал это несправедливым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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