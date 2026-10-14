Против сотрудников предвыборного штаба Надеждина завели уголовное дело
Против сотрудников предвыборного штаба экс-кандидата в президенты России Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) завели уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на данные проекта «Слово защите».
Расследование ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Дело заведено из-за вывода средств с избирательного счета кандидата на президентских выборах на счета ИП и физических лиц.
В июле текущего года Надеждина оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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