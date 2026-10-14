Против сотрудников предвыборного штаба Надеждина завели уголовное дело

Против сотрудников предвыборного штаба экс-кандидата в президенты России Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) завели уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на данные проекта «Слово защите».

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Расследование ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Дело заведено из-за вывода средств с избирательного счета кандидата на президентских выборах на счета ИП и физических лиц.

В июле текущего года Надеждина оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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