Против сотрудников предвыборного штаба Надеждина завели уголовное дело

Расследование ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Дело заведено из-за вывода средств с избирательного счета кандидата на президентских выборах на счета ИП и физических лиц.

В июле текущего года Надеждина оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

