Пять случаев нового британского штамма COVID-19 выявили в России
В России за неделю выявили пять случаев заражения дельта-штаммом коронавируса AY.4.2, рассказал РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Учёный уточнил, что три случая зафиксировали в Москве и Московской области, ещё три - в республике Татарстан.
По словам Хафизова, эта модификация вируса может быть более заразной и тяжелее переноситься, по сравнению с другими версиями COVID-19.
Штамм AY.4.2 впервые обнаружили в Великобритании в июле.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.
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