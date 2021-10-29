Пять случаев нового британского штамма COVID-19 выявили в России

В России за неделю выявили пять случаев заражения дельта-штаммом коронавируса AY.4.2, рассказал РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Учёный уточнил, что три случая зафиксировали в Москве и Московской области, ещё три - в республике Татарстан.

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По словам Хафизова, эта модификация вируса может быть более заразной и тяжелее переноситься, по сравнению с другими версиями COVID-19.

Штамм AY.4.2 впервые обнаружили в Великобритании в июле.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравКоронавирус
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