Пять случаев нового британского штамма COVID-19 выявили в России

По словам Хафизова, эта модификация вируса может быть более заразной и тяжелее переноситься, по сравнению с другими версиями COVID-19.

Штамм AY.4.2 впервые обнаружили в Великобритании в июле.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.



