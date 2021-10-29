Врач сообщила о новых симптомах коронавируса
На протяжении четырех волн коронавируса появились такие новые симптомы заболевания, как лихорадка, сообщают «Известия» со ссылкой на главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасию Повторейко.
По ее словам, отсутствие запаха и вкуса стали встречаться реже. При этом у пациентов с лихорадкой болезнь может резко прогрессировать. «Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», — отметила медик.
По ее словам, под COVID-19 нужно подстраиваться и заниматься диагностикой новых симптомов.
Как сообщалось ранее, новый штамм коронавируса отличается отсутствием кашля как неотъемлемого симптома болезни.
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