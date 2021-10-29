Врач сообщила о новых симптомах коронавируса

По ее словам, отсутствие запаха и вкуса стали встречаться реже. При этом у пациентов с лихорадкой болезнь может резко прогрессировать. «Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», — отметила медик.

По ее словам, под COVID-19 нужно подстраиваться и заниматься диагностикой новых симптомов.

Как сообщалось ранее, новый штамм коронавируса отличается отсутствием кашля как неотъемлемого симптома болезни.

