Врач предупредил о развитии тяжелой формы коронавируса за 3-5 дней
Развитие тяжелой формы коронавируса с большим поражением легких может возникнуть через 3-5 дней после появления первых симптомов болезни. Об этом заявил врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков.
«В среднем при наихудшем варианте скорость [развития заболевания] может быть от трех до пяти дней, то есть от момента появления первых симптомов высокой лихорадки в течение трех-пяти дней может привести к тяжелому поражению легких. [Это связано] с появлением новых штаммов, в том числе индийского дельта-штамма, и в целом от реакции индивида, который заразился: от состояния его иммунной системы, от хронических заболеваний, которые он имеет», — рассказал медик в беседе с ТАСС.
По словам Никишенкова, «наихудшее сочетание» для COVID-19 — наличие ожирения, сахарного диабета и пожилой возраст пациента.
Инфекционист Николай Малышев согласился с коллегой, подчеркнув, что сейчас тяжелая форма коронавируса развивается быстрее, чем в начале пандемии — «буквально за несколько дней». Как отметил врач, заболевание более агрессивно, а его тяжелое течение зависит от полученной пациентом дозы и наличия прививки от COVID-19.
«У вакцинированных практически нет [тяжелого течения болезни]», — подчеркнул Малышев.
Никишенков добавил, что при крайне сложных формах, когда лекарства и искусственная вентиляция легких не помогают и уровень кислорода в крови низкий, используется экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Медик подчеркнул, что это «последняя попытка чем-то помочь», а выживаемость при использовании этой методики небольшая. По словам врача, «чем моложе организм, тем у него больше ресурсов выжить» при применении ЭКМО.
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