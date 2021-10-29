Врач-иммунолог объяснил необходимость замены вакцин от COVID-19
Существующие вакцины от коронавирусной инфекции необходимо менять и дорабатывать, чтобы увеличить их эффективность против новых вариантов вируса. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.ру».
Как напомнил медик, вакцина «Спутник V» показывала 97-процентную эффективность против уханьского штамма COVID-19, однако с появлением новых вариантов вируса ослабла до 90%. По словам Болибока, препараты не соответствуют распространенному сейчас штамму «дельта», часть вакцинированных и переболевших заражаются коронавирусом.
«Этим и обусловлено желание подогнать препарат под новые штаммы. В принципе, это обычная практика — то же каждый год происходит с прививкой от гриппа, постоянно меняется набор антигенов. Это отработанная практика», — объяснил иммунолог.
Болибок подчеркнул, что на обновление «Спутника V» уйдет три-четыре месяца, в течение которых специалисты будут вести поиск идеального антитела и разработку препарата должны занять около трех-четырех месяцев. Кроме того, в этот период ученые выделят и сравнят новые штаммы, изучат антигенный состав и антитела к различным вариантам.
Ранее Болибок заявил, что вакцинация — самый надежный способ защиты от штамма «дельта», напоминает РИА ФАН. По словам иммунолога, вакцина почти на 100% защитит от летального исхода в случае заражения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Врач-иммунолог объяснил необходимость замены вакцин от COVID-19
- Депутат Рады обвинила Россию в «убийстве» украинской энергетики
- Центробанк рассказал о новом типе «игровых» финансовых пирамид
- В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров-автовладельцев
- Китай приостановит ввоз морепродуктов российской компании из-за коронавируса
- Врач-невролог перечислила первые признаки инсульта
- Власти могут помочь малоимущим продуктами
- Гинцбург: назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода
- Пентагон: КНР может превзойти РФ и США по военной мощи
- Двигатель для МС-21 испытали пеплом камчатского вулкана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru