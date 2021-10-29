Врач-иммунолог объяснил необходимость замены вакцин от COVID-19

Существующие вакцины от коронавирусной инфекции необходимо менять и дорабатывать, чтобы увеличить их эффективность против новых вариантов вируса. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.ру».

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Как напомнил медик, вакцина «Спутник V» показывала 97-процентную эффективность против уханьского штамма COVID-19, однако с появлением новых вариантов вируса ослабла до 90%. По словам Болибока, препараты не соответствуют распространенному сейчас штамму «дельта», часть вакцинированных и переболевших заражаются коронавирусом.

«Этим и обусловлено желание подогнать препарат под новые штаммы. В принципе, это обычная практика — то же каждый год происходит с прививкой от гриппа, постоянно меняется набор антигенов. Это отработанная практика», — объяснил иммунолог.

Болибок подчеркнул, что на обновление «Спутника V» уйдет три-четыре месяца, в течение которых специалисты будут вести поиск идеального антитела и разработку препарата должны занять около трех-четырех месяцев. Кроме того, в этот период ученые выделят и сравнят новые штаммы, изучат антигенный состав и антитела к различным вариантам.

Ранее Болибок заявил, что вакцинация — самый надежный способ защиты от штамма «дельта», напоминает РИА ФАН. По словам иммунолога, вакцина почти на 100% защитит от летального исхода в случае заражения.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВрачиВакцинаКоронавирус
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