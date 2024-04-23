«В убежище!»: Охрану детских лагерей призвали вооружить антидроновыми ружьями

Ранее замначальника управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Светлана Ушакова предложила оборудовать детские лагеря и места массового пребывания детей укрытиями от беспилотников. Также Ушакова призвала проработать с организаторами и персоналом маршруты для безопасного передвижения детей. Иванников поддержал такую инициативу и отметил, что могут возникнуть сложности с финансированием столь крупного проекта.

«Инициатива вполне разумна, ее нужно рассматривать в контексте проведения спецоперации и повышения террористической угрозы со стороны украинских вооруженных формирований. Сложность может заключаться в финансировании такого сложного проекта. Необходимо выполнить не только строительные работы, но и подготовить проектную документацию, чтобы создать единый вид таких защитных сооружений и его использовать. Тут речь идет о конструкторской документации. Выглядеть это будет как убежище. Мы подошли к тому, что украинская сторона не останавливается не перед чем, так что места отдыха детей тоже находятся под их взором», - сказал собеседник НСН.