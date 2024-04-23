«В убежище!»: Охрану детских лагерей призвали вооружить антидроновыми ружьями
Охрана детский лагерей должна быть готова к возможному нападению, заявил в эфире НСН Олег Иванников.
Необходимо оснастить убежищами ведомственные детские лагеря, где отдыхают дети сотрудников силовых структур, ведь именно на них могут быть направлены террористические атаки украинской стороны, заявил в эфире НСН подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.
Ранее замначальника управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Светлана Ушакова предложила оборудовать детские лагеря и места массового пребывания детей укрытиями от беспилотников. Также Ушакова призвала проработать с организаторами и персоналом маршруты для безопасного передвижения детей. Иванников поддержал такую инициативу и отметил, что могут возникнуть сложности с финансированием столь крупного проекта.
«Инициатива вполне разумна, ее нужно рассматривать в контексте проведения спецоперации и повышения террористической угрозы со стороны украинских вооруженных формирований. Сложность может заключаться в финансировании такого сложного проекта. Необходимо выполнить не только строительные работы, но и подготовить проектную документацию, чтобы создать единый вид таких защитных сооружений и его использовать. Тут речь идет о конструкторской документации. Выглядеть это будет как убежище. Мы подошли к тому, что украинская сторона не останавливается не перед чем, так что места отдыха детей тоже находятся под их взором», - сказал собеседник НСН.
По его словам, охрана детских лагерей должна быть вооружена антридроновыми ружьями.
«Нужно использовать советский опыт, возобновить всю документацию, тогда к лету это можно будет осуществить. В первую очередь необходимо оснастить такими убежищами ведомственные детские лагеря, где отдыхают дети сотрудников силовых структур, ведь именно на них могут быть направлены террористические атаки украинской стороны. Касаемо регионов, их нужно рассматривать с точки зрения удаленности от линии боевого соприкосновения. Это все приграничные районы, включая Брянскую, Белгородскую области и другие. Безусловно, охрана должна быть вооружена антидроновыми ружьями, иметь необходимый опыт их использования и быть готовой к возможному нападению противника», - заключил Иванников.
Ранее власти Воронежа приняли решение оклеить защитной пленкой окна в спецпомещениях в почти 40 школах, куда детей будут выводить при угрозе атак БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде предложили ввести туристический налог для иностранцев
- Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X
- Финансист Бабин: После майских праздников доллар превысит 94 рубля
- Мишустин: На поддержку Белгородской области направят более двух млрд рублей
- Непал заинтересован в подключении российских карт «Мир»
- На китайские автомобили в 2023 году пришлось 10% всех ДТП
- Путин поздравил Подносову с назначением на пост председателя Верховного суда РФ
- Суд в Самаре продлил арест Шарлота до 29 мая
- СМИ: Росгвардейцы из Чечни угрожали задержавшим Цакаева полицейским
- Опрос: Большинство россиян выполняют тестовые задания работодателей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru