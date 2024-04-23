В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от дронов

МВД предложило оборудовать детские лагеря и места массового пребывания детей укрытиями от беспилотников. Об этом заявила замначальника управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Светлана Ушакова.

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«С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия», — цитирует ТАСС замглавы управления.

Также Ушакова призвала проработать с организаторами и персоналом маршруты для безопасного передвижения детей.

Между тем власти Воронежа приняли решение оклеить защитной пленкой окна в спецпомещениях в почти 40 школах, куда детей будут выводить при угрозе атак БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Детский ЛагерьБеспилотникиМВД

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