Приложение «Заступник» получило награду за развитие безопасной среды для детей

«Изначально проект был создан как социальная инициатива единомышленников, но сегодня мобильное приложение «Заступник» покрывает всю Россию. И чем больше родителей им пользуется, тем выше будет уровень безопасности для детей», - заявил руководитель проектного офиса АНО «Центр помощи Заступник» Олег Шахов.

Сервис «Заступник» позволяет ребёнку подать сигнал бедствия в экстренной ситуации и в кратчайшие сроки получить помощь волонтёров и экстренных служб. Платформа функционирует по принципу социальной сети, отслеживает местоположение детей и оповещает родителей, если те покинули безопасную зону.

За последний год работы проекта «Заступник» оперативную помощь получили более 4500 детей. Сервис был признан лучшим приложением Рунета в 2023 году. Минпросвещения РФ рекомендовало его для интеграции в школах.

