Приложение «Заступник» получило награду за развитие безопасной среды для детей
Социальный некоммерческий проект «Заступник» стал победителем премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в номинации «Социальная миссия». Проект отмечен за вклад в развитие безопасной среды для детей, сообщают разработчики приложения.
«Изначально проект был создан как социальная инициатива единомышленников, но сегодня мобильное приложение «Заступник» покрывает всю Россию. И чем больше родителей им пользуется, тем выше будет уровень безопасности для детей», - заявил руководитель проектного офиса АНО «Центр помощи Заступник» Олег Шахов.
Сервис «Заступник» позволяет ребёнку подать сигнал бедствия в экстренной ситуации и в кратчайшие сроки получить помощь волонтёров и экстренных служб. Платформа функционирует по принципу социальной сети, отслеживает местоположение детей и оповещает родителей, если те покинули безопасную зону.
За последний год работы проекта «Заступник» оперативную помощь получили более 4500 детей. Сервис был признан лучшим приложением Рунета в 2023 году. Минпросвещения РФ рекомендовало его для интеграции в школах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru