Дети-инвалиды, потерявшие родителя на СВО, получат двойные пенсии

Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя — участника СВО, получат двойную пенсию, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, сейчас на удвоенную пенсию могут претендовать родители и вдовы погибших военнослужащих. Законопроект призван уравнять членов семей в правах, заявил депутат aif.ru. Таким образом, считает он, можно еще раз поддержать семьи бойцов военной операции на Украине и социально уязвимые категории граждан.

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Парламентарий предложил также проанализировать и другие льготные категории, которым положены несколько выплат, но они получают только одну. В пример он привел случаи, когда выплата пенсии прекращается при приобретении трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца. Чаплин пояснил, что это «вынуждает людей прибегать в том числе к получению „серой зарплаты“ в конверте», чтобы не потерять право на льготные выплаты.

Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданский персонал Минобороны и других силовых ведомств получил право на выплату в пять млн рублей в случае гибели на СВО.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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