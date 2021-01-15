Гинцбург заявил о вреде масок при высоком уровне антител

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург советует не надевать защитные маски людям с титром антител 1:3200 и выше, поскольку это мешает поддерживать необходимый уровень защиты.

Как пояснил эксперт РИА Новости, возбудитель SARS-CoV-2 сейчас довольно широко присутствует в небольших количествах в закрытых помещениях. Поступление вируса в организм в небольших количествах будет стимулировать организм и поддерживать высокий уровень антител.

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В противном случае иммунитет естественным образом начнёт падать уже через 3 - 5 месяцев. Правда, как пояснил Александр Гинцбург, в организме всё равно образуются клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за несколько дней имеют возможность восстановить нужный уровень антител.

Специалист уточнил, что от масок можно отказаться всем, кто получил два компонента вакцины. НИЦ им. Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V».

Гинцбург также полагает, что даже перенёсшим COVID-19 людям стоит сделать прививку, отмечает RT. Хотя, Минздрав официально это не рекомендует.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАлександр ГинцбургЗащитная маска
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