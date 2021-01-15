Гинцбург заявил о вреде масок при высоком уровне антител

В противном случае иммунитет естественным образом начнёт падать уже через 3 - 5 месяцев. Правда, как пояснил Александр Гинцбург, в организме всё равно образуются клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за несколько дней имеют возможность восстановить нужный уровень антител.

Специалист уточнил, что от масок можно отказаться всем, кто получил два компонента вакцины. НИЦ им. Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V».

Гинцбург также полагает, что даже перенёсшим COVID-19 людям стоит сделать прививку, отмечает RT. Хотя, Минздрав официально это не рекомендует.

