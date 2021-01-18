Мурашко рассказал, когда можно будет снять маски
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что носить маски следует до формирования популяционного иммунитета к COVID-19, сообщает РИА Новости.
По словам главы Минздрава, имеющий иммунитет человек, после контакта с заболевшим может на некоторое время стать носителем инфекции и заражать окружающих.
«Обязательно нужно заботиться об окружающих людях... Поэтому ношение масок сегодня является обязательным», - рассказал Мурашко.
Ранее министр заявил, что носить маску следует даже после вакцинации, сообщает Ura.ru. По его словам, соблюдать масочный режим необходимо вне зависимости от титра антител.
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