«Свободные художники». В Совфеде оправдали слабую индексацию социальных пенсий
Индексация в 3,4% не покроет рост цен в этом году, но вполне законна и предусмотрена лишь для небольшой части пенсионеров, заявил сенатор Валерий Рязанский.
В России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение в целом затронет около 4 млн человек, сообщило правительство РФ.
Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.
«Речь идет о пенсионерах, которые не работали и не заработали себе трудового стажа. В данном случае эти пенсионеры не являются получателями каких-то льготных пенсий типа инвалидных и так далее. Это, скорее всего, люди, которые не работали или работали на себя. Свободные художники, или у них были какие-то накопления. Речь идет о том, что эта пенсия является неким социальным пособием для тех, кто не заработал себе трудового стажа. Таких пенсий у нас не много, в основном, это пенсионеры, которые не работали и не имеют стажа. Такие категории, которые мы относим ныне к самозанятым», - заявил он.
Периоды работы россиянина подтверждаются на основании сведений, содержащихся в Пенсионном фонде России, в трудовой книжке гражданина или прочих письменных трудовых договорах и справках.
Валерий Рязанский не указал, сколько людей не имеют отметки в трудовой из-за кризиса и последующей безработицы в период 90-х и 00-х годов, когда россияне были вынуждены браться за любую работу, чтобы прокормить семью, а официальное оформление трудоустройства вызывало смех у работодателей.
Вместе с тем собеседник НСН признал, что индексация социальных пенсий на 3,4% отстает на год от темпов инфляции и покрывает издержки лишь прошлого года.
«С точки зрения роста цен эта индексация прошлогодней инфляции. К сожалению, это только покрывает издержки прошлых периодов, повышения цен прошлого года. Но по закону это абсолютно плановое повышение, нет никаких отклонений от тех параметров, которые установлены в законе о бюджете. Все строго по закону, никаких сенсаций здесь нет. Пенсии, которую получают социальщики, индексируются именно на эту сумму, на эти параметры», - подтвердил он.
Страховые пенсии с 1 января были проиндексированы на 6,3%, но даже такую прибавку член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов в эфире НСН назвал недостаточной, а сами пенсии - нищенскими.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала россиян не жаловаться на маленькие пенсии и вспомнить, какими они были в конце 90-х. По ее словам, тогда пенсии не платили совсем. Она предложила пенсионерам «потерпеть еще» и «не мешать стране развиваться».
О сложностях 90-х годов неоднократно упоминал и президент России. В ходе своей декабрьской большой пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз напомнил, что в 90-е годы в стране была развалена социальная сфера, промышленность и оборонная отрасль, а люди месяцами не получали зарплату.
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