«Свободные художники». В Совфеде оправдали слабую индексацию социальных пенсий

В России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение в целом затронет около 4 млн человек, сообщило правительство РФ.

Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.

«Речь идет о пенсионерах, которые не работали и не заработали себе трудового стажа. В данном случае эти пенсионеры не являются получателями каких-то льготных пенсий типа инвалидных и так далее. Это, скорее всего, люди, которые не работали или работали на себя. Свободные художники, или у них были какие-то накопления. Речь идет о том, что эта пенсия является неким социальным пособием для тех, кто не заработал себе трудового стажа. Таких пенсий у нас не много, в основном, это пенсионеры, которые не работали и не имеют стажа. Такие категории, которые мы относим ныне к самозанятым», - заявил он.