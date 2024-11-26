«В школу – с русским, а в РФ без ВНЖ»: Депутаты обсуждают новые запреты для мигрантов
Пока в некоторых регионах РФ мигранты уже не могут устроиться в такси и детские сады, депутаты планируют запретить выдавать трудовым мигрантам ВНЖ и гражданство, а их детям - устраивать обязательное тестирование на знания русского языка перед приемом в школу.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин утром 26 ноября сообщил, что Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, запрещающего принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Законопроект в первом чтении рассмотрят 10 декабря, написал он в своем Telegram-канале.
Так, законопроект предусматривает обязательную проверку законности нахождения ребёнка и его родителей на территории РФ, а также уровня знания русского языка при зачислении детей иностранных граждан в школы.
Володин подчеркнул, что принятие этого законопроекта обеспечит реализацию государственных гарантий на качественное образование, даст возможность освоить обучающимся полноценно общеобразовательные программы на русском языке и обеспечит гармонизацию прав и обязанностей учеников и учителей.
ЯЩИК ПАНДОРЫ
Так, по данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в российских школах из 18 миллионов человек обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, по данным учителей, наблюдались трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами.
Однако не все согласны с идеей запрета принимать детей мигрантов в школу без русского языка.
Так, педагоги различных школ в беседе с газетой «Взгляд» заявили, что необходимо обсуждать не разработку специального тестирования на знание русского языка перед приемом в школу, а механизм адаптации таких детей, который включал бы подтягивание уровня знания русского языка до необходимого.
Директор Санкт-петербургского президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич считает, что провести адекватное тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед школой почти невозможно.
«Надо учесть, что среди тех, кто плохо знает русский язык, довольно много людей с гражданством России. А устраивать вступительные испытания при приеме в первый класс — это открыть ящик Пандоры», — сказал он.
Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман убежден, что дети мигрантов, зачисляемые в российские школы без знания языка, значительно усложняют образовательный процесс для своих одноклассников и педагогов.
«Проблема, действительно, острая, потому что любой неуспевающий ученик серьезно мешает всем остальным. Во-первых, преподаватель вынужден тратить на него заметно больше времени и сил. Во-вторых, поскольку он сам не погружен должным образом в учебу, он явным образом скучает, отвлекается, из-за чего начинают отвлекаться и другие ученики», - считает он.
ПОРАБОТАЛ - И ОБРАТНО
Помимо прочего, депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в ГД законопроект о запрете на выдачу гражданства России и оформления вида на жительство (ВНЖ) для трудовых мигрантов, которых привлекают в рамках организованного набора, сообщило РИА Новости.
«Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.
В проекте федерального закона уточняется, что понятие «организованный набор» определяется как система мер, направленных на организацию привлечения иностранных граждан для работы в России.
Данной инициативой депутаты предлагают ограничить период пребывания мигранта в России продолжительностью действия его трудового договора. После завершения контракта работник должен уехать из страны, а работодатель обязан обеспечить его выезд. Без этого также предложено запретить переход к другому работодателю.
При этом предлагается, что работодатель должен вносить деньги на депозит для финансирования обратного отъезда мигранта – это условие хотят сделать обязательным перед разрешением въезда иностранного работника в Россию.
«Проживать иностранные работники должны в специализированных закрытых трудовых поселках, а расходы по их созданию должны взять на себя работодатели», - заявил лидер партии «Справедливая Россия-За правду» Сергей Миронов.
Закон также запрещает мигрантам привозить с собой членов семьи и близких родственников.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев также считает, трудовая миграция в России должна носить целевой и вахтовый характер – необходимо установить для мигрантов жесткую привязку к месту работы без возможности свободного перемещения между регионами и предприятиями в поисках работ.
«....Во многих странах мира миграция носит целевой и вахтовый характер. То есть, люди приезжают, работают и уезжают. На мой взгляд, России нужна именно такая миграция. А переселение народов и замещающая миграция, как решение демографических проблем, несет в себе большие риски …», - поделился он в беседе с НСН.
По его мнению, в тех регионах РФ, где мигрантам уже запрещено работать, экономических проблем нет.
«В тех регионах, где вводятся меры по защите рынка труда собственного, проблем с экономикой не произошло… В Москве заработок курьеров уже превышает 150 тысяч рублей. Я абсолютно убежден, что за эти деньги местные с удовольствием работали бы. Вопрос в том, что когда этническая экономика начинает действовать, то она, заполняя собой определенные ниши (ЖКХ, транспорт, такси), уже не пускает туда других», - считает он.
В тоже время зампред комитета Госдумы по контролю («Справедливая Россия – За Правду») Дмитрий Гусев в беседе с НСН также отметил, что нужно устанавливать четкое число мигрантов, которые требуются России, и определять специальности, которые нужны.
«Я за то, чтобы мы четко знали, сколько мигрантов, каких специальностей и какой квалификации нам нужно. И только после этого приглашать к нам трудовых мигрантов на работу. А после того, как эти люди заканчивают трудовой контракт, они уезжали бы к себе на родину», - подытожил он.
Со своими коллегами согласен и заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. Он вообще уверен, что России нужны только высококвалифицированные специалисты среди мигрантов, а остальных должны пускать точечным количеством, необходимым для экономики, сообщил NEWS.ru.
УЖЕ НЕ УСТРОЯТСЯ
На волне все новых и новых обсуждений ограничения для трудовых мигрантов ввели в Сахалинской области — для них увеличили на 20% стоимость патентов. Данный закон приняла региональная дума.
Так, в 2025 году стоимость патента увеличат до 10770,29 рублей.
Глава Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич отметила, что стоимость патента представляет собой налог на доходы иностранных работников. Бабич заявила, что в 2025 году налог для мигрантов приравняют к налогу для российских специалистов.
Тем временем в Новосибирской области мигранты уже не смогут устроиться в детские сады. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. Также власти региона уже запретили иностранцам работать в такси, объектах розничной торговли напитками и табачными изделиями.
А в Астраханской области мигранты не смогут работать в такси с 1 января 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Бабушкин. Кроме того, иностранцы не смогут водить автобусы и маршрутки.
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