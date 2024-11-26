«В школу – с русским, а в РФ без ВНЖ»: Депутаты обсуждают новые запреты для мигрантов

ЯЩИК ПАНДОРЫ

Так, по данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в российских школах из 18 миллионов человек обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, по данным учителей, наблюдались трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами.

Однако не все согласны с идеей запрета принимать детей мигрантов в школу без русского языка.

Так, педагоги различных школ в беседе с газетой «Взгляд» заявили, что необходимо обсуждать не разработку специального тестирования на знание русского языка перед приемом в школу, а механизм адаптации таких детей, который включал бы подтягивание уровня знания русского языка до необходимого.

Директор Санкт-петербургского президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич считает, что провести адекватное тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед школой почти невозможно.

«Надо учесть, что среди тех, кто плохо знает русский язык, довольно много людей с гражданством России. А устраивать вступительные испытания при приеме в первый класс — это открыть ящик Пандоры», — сказал он.

Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман убежден, что дети мигрантов, зачисляемые в российские школы без знания языка, значительно усложняют образовательный процесс для своих одноклассников и педагогов.

«Проблема, действительно, острая, потому что любой неуспевающий ученик серьезно мешает всем остальным. Во-первых, преподаватель вынужден тратить на него заметно больше времени и сил. Во-вторых, поскольку он сам не погружен должным образом в учебу, он явным образом скучает, отвлекается, из-за чего начинают отвлекаться и другие ученики», - считает он.