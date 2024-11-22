Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда в Красноярске
Свыше 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда на рынках, строительных объектах и продуктовых базах Красноярска, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Отмечается, что всего в ходе мероприятий силовиков задержали 240 человек. Согласно данным, очередной масштабный рейд следователи регионального Следственного комитета провели в рамках уголовного дела по организации незаконной миграции при поддержке краевых ведомств ФСБ, Росгвардии, МВД, а также при взаимодействии с пунктом отбора на военную службу.
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Сообщается, что были выявлены граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые находились на территории Красноярска с нарушениями миграционного законодательства. Подчеркивается, что инициирован вопрос о привлечении лиц к административной ответственности, в отношении 32 лиц рассматривается вопрос о выдворении.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что по состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 млн иностранных граждан. По его словами, из них более 740 тысяч человек не имели законных оснований для пребывания на территории России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru